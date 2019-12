Frana Quincinetto, presentata viabilità alternativa

La nuova procedura di viabilità alternativa, predisposta dalla Protezione civile della Valle d'Aosta e relativa all'eventuale chiusura dell'autostrada A5 per il movimento franoso in località Chiappetti a Quincinetto, è stata presentata ai sindaci della bassa valle. "In un'ottica di miglioramento del piano e sulla base dell'esperienza degli ultimi allertamenti - ha spiegato l'assessore Luigi Bertschy - è stata predisposta e potenziata la segnaletica con nuova cartellonistica che, in caso di chiusura dell'autostrada, possa agevolare il deflusso delle auto e permettere agli automobilisti di individuare velocemente le vie alternative da seguire".

Inoltre sono stati predisposti interventi con reti di contenimento a protezione del tratto di A5 che interessa la zona.