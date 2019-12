Rete Civica, emerge quadro sconfortante

"Le notizie sull'indagine denominata "Egomnia" confermano, purtroppo, la pervasività e la pericolosità dell'organizzazione 'ndranghetista valdostana. Ne emerge un quadro sconfortante con la 'locale' che stende le sue attenzioni su partiti in crisi di consenso e con politici che bussano, consapevoli o meno, alla porta di pluripregiudicati con lo scopo di raccogliere voti". Lo scrive in una nota Rete civica aggiungendo che "dalle intercettazioni emergono anche forme di resistenza, come nel caso del Consigliere di Rete Civica Alberto Bertin, cui vanno la nostra solidarietà e vicinanza, il cui lungo impegno contro la criminalità organizzata ne ha fatto un simbolo da colpire, una icona da prendere di mira perché ostacolo al malaffare".