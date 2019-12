M5S, consiglieri coinvolti si dimettano

"Esigiamo le immediate dimissioni dei consiglieri regionali che con i loro comportamenti hanno minato la più importante istituzione democratica della Valle d'Aosta". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del gruppo del Movimento 5 stelle a seguito della notizia sull'indagine per voto di scambio politico-elettorale a carico del presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson, degli assessori Laurent Viérin e Stefano Borrello e del consigliere regionale Luca Bianchi. Il M5s infatti "combatte da sempre il sistema di corruzione e le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni pubbliche". Per questo, scrivono i consiglieri, "attendiamo fiduciosi il seguito delle indagini e delle fasi processuali, grati alle forze dell'ordine ed ai magistrati per l'importante lavoro che stanno svolgendo a difesa dei cittadini onesti e delle loro istituzioni".