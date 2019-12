Pompiod, 90 giorni per analisi discarica

Ha 90 giorni di tempo l'ingegnere Claudio Mattalia per svolgere l'analisi e la caratterizzazione dei rifiuti della discarica di Pompiod, a Aymavilles, - sotto sequestro probatorio dal 19 novembre scorso - alla luce delle autorizzazioni concesse dalla Regione e della normativa vigente.

Aveva già svolto un'analoga consulenza in un'altra inchiesta nei primi anni 2000, quando poi la discarica era stata chiusa.

L'incarico gli è stato conferito dal pm Eugenia Menichetti. Gli indagati hanno nominato dei propri consulenti e alcune difese hanno ipotizzato di chiedere un incidente probatorio. Sono indagati per inquinamento ambientale e gestione illecita della discarica l'attuale amministratore unico di Ulisse 2007 srl, società gestrice, Umberto Cucchetti, il rappresentante legale di Agrigarden Ambiente srl, collegata a Ulisse 2007, Fabrizio Zandonatti, l'ex gestore della discarica, Silvio Cuneaz, e la dirigente regionale responsabile del settore Ambiente, Ines Mancuso.