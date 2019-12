Barocco, dare più risorse alle montagne

"Le montagne e le loro popolazioni devono essere poste al centro dei programmi di sviluppo nazionali ed europei e devono essere riservate maggiori risorse ed investimenti per affrontare le sfide della montagna". Lo sottolinea il consigliere regionale Jean Barocco (Union valdotaine) in occasione della Giornata internazionale della montagna, quest'anno dedicata ai giovani. "La Giornata - aggiunge Barocco - è un'occasione per evidenziare che per i giovani delle zone rurali la vita in montagna può essere più difficile ed è necessario quindi garantire loro le stesse pari opportunità dei loro coetanei che vivono nelle città. Lo spopolamento della montagna provoca l'abbandono dell'agricoltura, il degrado del territorio e la perdita di valori e tradizioni culturali. Istruzione e formazione, accesso al mercato del lavoro, nuove e diverse opportunità d'impiego e servizi pubblici di qualità possono garantire un futuro migliore ai giovani di montagna".