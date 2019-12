Nomina direttore Arpa, ancora un rinvio

(ANSA) - AOSTA, 9 DIC - Secondo rinvio della Giunta regionale per la nomina del direttore generale dell'Arpa Valle d'Aosta.

Riunito oggi in seduta straordinaria, l'esecutivo avrebbe dovuto formalizzare l'incarico, ma ha deciso di aspettare alcune ulteriori "verifiche tecniche". L'argomento era già stato rimandato in una precedente riunione. I primi candidati idonei, iscritti nella graduatoria, sono il dirigente regionale Igor Rubbo (che attualmente svolge le funzioni di coordinatore del dipartimento del personale della Regione e che non sarebbe interessato all'incarico), l'ingegner Bruno Barbera ex dirigente dell'Arpa di Biella e dell'Arpa del Piemonte, e Manuela Zublena, dirigente dell'Arpa Valle d'Aosta. Sull'opportunità della nomina a Barbera il M5s ha presentato nell'ultimo consiglio regionale un'interrogazione riguardante un possibile conflitto di interesse, in relazione a una sua consulenza con la società di gestione della discarica di Pompiod, sotto sequestro probatorio nell'ambito di un'inchiesta della procura di Aosta.