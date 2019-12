Musica e sci, al via stagione invernale Valle d'Aosta

Musica e sci: è il binomio con cui la Valle d'Aosta ha inaugurato la propria stagione turistica invernale, domenica 8 dicembre a Pila, con il concerto di Natale UP! XMAS. Condotto da Pupo e Lodovica Comello, lo show- a cui hanno assistito 3.000 persone, secondo gli organizzatori - ha ospitato Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso e Boro Boro. Chiusura in grande stile con il dj set di Max Brigante. Il concerto andrà in onda su TV8 il 25 dicembre dalla 14.30. L'appuntamenbto è stato organizzato dall'assessorato regionale al turismo, in collaborazione con l'Office Régional du Tourisme, Pila SpA, il Comune di Gressan e la Compagnie Valdôtaine des Eaux.