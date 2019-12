Cade con auto nel torrente, in salvo

Finito con l'auto nel torrente Marmore a Cervinia, un ventenne lombardo è stato salvato la notte scorsa dall'intervento dei carabinieri e del 118. Verso le 3, per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo del veicolo all'altezza di un ponte ed è uscito di strada, proseguendo lungo la scarpata e terminando la discesa nel corso d'acqua. Uscito autonomamente dall'abitacolo, a causa della neve che lo circondava e dello stato di agitazione, è però rimasto bloccato nel torrente. Ha chiamato aiuto e verso le 4 lo hanno individuato i militari della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, che sono riusciti a indirizzarlo verso la strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Aosta e i vigili volontari.

Infreddolito, il ventenne è stato preso in carico dai sanitari arrivati con l'ambulanza e quindi portato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno recuperato con un'autogru l'auto, una Mitsubishi Colt.