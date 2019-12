Rosato, Di Maio? Non ci stiamo bene

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - "Volevo rassicurarla che neanche noi" stiamo bene con Di Maio. "E forse, e probabilmente, Di Maio è il pezzo meglio lì. Mi Creda". Così, a un incontro pubblico ad Aosta, il vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, rispondendo alla domanda di una signora che gli ha chiesto: "Ho un piccolo dubbio: perché dobbiamo farci massacrare dai 5 stelle? Io amo Renzi però non sopporto che dobbiamo stare in questo governo a farci massacrare da un Di Maio che non capisce niente. Io non sto bene con Di Maio".