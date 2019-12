Pupo, a Pila concerto classico-moderno

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - C'è un "legame tra la modernità e la classicità delle cose che io rappresento a livello musicale, che secondo me dà anche un senso allo spettacolo natalizio che facciamo". Lo ha detto Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, presentando la prima edizione del concerto di Natale Up! Xmas, che andrà in scena domenica 8 dicembre dalle 14.30 sulle pista da sci di Pila, sopra Aosta, e sarà proposto il 25 dicembre su Tv8, alle 14.

"Abbiamo un cast giovanissimo, sono tutti artisti sulla cresta dell'onda in questo momento", ha spiegato in conferenza stampa Lodovica Comello, che presenterà con Pupo il concerto, promosso dall'assessorato regionale al Turismo. Si tratta di Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso e Junior Cally, artisti da oltre 10 milioni di followers sui social e più di 300 milioni di stream solo su Spotify. "Scio a Pila - ha detto Comello - da qualche anno, infatti sono stati contentissima quando mi è stato proposto di condurre questo evento".