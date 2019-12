Valle d'Aosta stanzia 300 mila euro Cdm La Thuile

La Regione stanzia 300 mila euro per l'organizzazione delle due gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile, che si svolgeranno a La Thuile il 29 febbraio e il primo marzo 2020. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale. Il contributo andrà a favore dell'organismo sportivo Reveal La Thuile scrl, in collaborazione con lo Sci Club La Thuile. "Per la seconda in pochi anni la Valle d'Aosta - commenta l'assessore allo sport e turismo, Laurent Viérin - torna protagonista nella Coppa del Mondo di sci alpino con la volontà di proseguire nell'intento di avere, anche in futuro, altri eventi della Fisi a livello internazionale e per questo continueremo a lavorare per mantenere la nostra Regione nel circuito del 'Circo Bianco' e nel grande palcoscenico dello sci mondiale".