Valle d'Aosta si candida per sci alpinismo

(ANSA) - AOSTA, 05 DIC - Nel caso in cui lo sci alpinismo sia inserito nel programma olimpico di Milano-Cortina 2026 la Valle d'Aosta si candida a ospitare la disciplina. Lo ha annunciato oggi l'assessore valdostano allo sport e turismo, Laurent Viérin, presentando la tappa dell'Epic Ski Tour 2020, evento di sci alpinismo con gare distribuite in diverse regioni. "Stiamo lavorando - sottolinea l'assessore - per cercare di proporre sinergie con il Comitato Olimpico Milano-Cortina 2026 compatibili con il territorio e la nostra storia che è rappresentata dallo sci alpinismo, attraverso il Trofeo Mezzalama e il Tour du Rutor, e la possibilità che nuove discipline olimpiche possano essere assegnate ci offre una potenziale occasione di proporci ad accogliere anche solo una specialità compatibile con la nostra realtà". Su questa ipotesi l'assessore Viérin e Marco Albarello, responsabile per la Valle d'Aosta dei grandi eventi, hanno già incontrato il sottosegretario con delega di grandi eventi della Regione Lombardia Antonio Rossi. L'interesse dalla Valle d'Aosta è stato anche formalizzato con una lettera inviata nei giorni scorsi.

(ANSA).