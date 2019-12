Sci, al via stagione grandi eventi Vda

(ANSA) - AOSTA, 5 DIC - Parte la stagione dei grandi eventi invernali in Valle d'Aosta: il primo appuntamento è per il 20 e il 21 dicembre, a Breuil-Cervinia, con la tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross, che torna per la terza volta. Il calendario è stato presentato oggi ad Aosta dalla presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e dall'assessore al turismo e sport, Laurent Viérin. In attesa dell'altro evento del Circo Bianco, il 29 febbraio e primo marzo 2020, a La Thuile, con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, la regione alpina ospiterà le Alpiniadi 2020, in collaborazione con la sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini. Dal 13 al 16 febbraio, ad Aosta, Cogne, Gressan e La Thuile sono attesi 1.400 atleti alpini. E' previsto un altro evento inedito: l'Epic tour Valle d'Aosta, seconda tappa di un prestigioso circuito di scialpinismo che si correrà dal 14 al 16 febbraio nei valloni di Citrin e Flassin, tra i comuni di Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Oyen e Etroubles, sul percorso dello storico Trofeo Fiou.