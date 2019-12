Memorial Fosson,in 550 per 10/a edizione

(ANSA) - AOSTA, 05 DIC - Saranno circa 550 i partecipanti alla decima edizione del Memorial Fosson, manifestazione con protagonisti sciatori delle categorie Allievi e Ragazzi e che si svolge a Pila dal 17 al 19 dicembre. Un programma diviso tra giganti e slalom a cui prenderanno parte squadre da diverse parti d'Italia, da Napoli a Lecco, da Savona a Cortina, dal Sestrière a diverse località valdostane. La novità di questa edizione è il parallelo (in calendario nel tardo pomeriggio del 18 dicembre) che non sarà più individuale ma a squadre, con una formula che ricalca quella del team event di Coppa del mondo.

"Siamo i primi della classe e continuiamo a esserlo, speriamo di crescere ancora", ha detto Marco Albarello, intervenendo durante la presentazione dell'evento. Se l'assessore allo Sport di Aosta, Carlo Marzi, ha ricordato, tra l'altro, la vicinanza di Pila alla città capoluogo, Davide Vuillermoz, presidente della società degli impianti a fune, ha annunciato che il fondo per le piste è già "molto buono".