Fosson, partita equiparazione Vvff con statali

L'equiparazione dello status economico, giuridico e previdenziale ai colleghi con contratto statale rivendicata dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco "è partita, in modo concreto, serio. E questo ve lo assicuro, facendo gruppi di lavoro, ritrovandosi con i ministri e instaurando anche con l'Inps un rapporto che dovesse definire in modo preciso questa equiparazione". Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, intervenendo alle celebrazioni per Santa Barbara. "Eravamo già a buon punto - ha aggiunto - quando la crisi del governo del mese di agosto e la caduta della commissione paritetica ha fatto sì che questo avesse un rallentamento perché ancora oggi non è stata fatta la parte statale dei tre membri della paritetica di parte statale. Questo ve lo assicuro: facendo gruppi di lavoro, ritrovandosi con i ministri e instaurando anche con l'Inps un rapporto che dovesse definire in modo preciso questa equiparazione".

In questo senso, ha detto Fosson, applaudito dai vigili del fuoco al termine del suo intervento, "il documento finanziario più importante, che andrà in discussione tra due settimane, reca in modo preciso, istituzionale, l'intento di fare questa equiparazione. Nel documento finanziario ci sono già degli importi stanziati. Se il Consiglio regionale della Valle d'Aosta voterà questo, io dico che sarà un punto preciso: quello che voi desideravate in questo percorso. Così come in finanziaria abbiamo previsto un percorso per poter fare questo corso-concorso per i capisquadra dei vigili del fuoco".