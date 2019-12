Coriale: roghi in aumento, più controlli

(ANSA) - AOSTA, 04 DIC - Di fronte all'aumento degli interventi per incendi (317 quest'anno, contro i 275 del 2018 e i 240 del 2017) "risulterà senz'altro utile" per il 2020 "prevedere un potenziamento dell'attività di prevenzione sia nella verifica progettuale delle attività a rischio incendio, sia attraverso una maggiore presenza sul territorio tramite le verifiche ispettive". Lo ha detto il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale, durante le celebrazioni per Santa Barbara. Il numero totale di interventi si attesta a circa 1.700. Stabili le uscite per incidenti stradali da parte del gruppo taglio e per le fughe di gas (circa 100) mentre sono in calo gli interventi per i dissesti nei fabbricati (50 rispetto agli 80 del 2018) e per dissesti idrogeologici (poco meno di 100, circa la metà dell'anno passato). Sono state 35 le contravvenzioni elevate per il mancato rispetto della normativa antincendio (per un ammontare complessivo di 75 mila euro).