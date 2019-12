Esame patente per un altro, denuncia

Aveva fatto sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida da un'altra persona ed è stato denunciato dalla polizia stradale per false attestazioni a pubblico ufficiale e uso di atto falso. L'uomo, un cittadino indiano di 42 anni residente in Valle d'Aosta (K.S.), rintracciato dagli agenti ha ammesso di aver pagato 100 euro ad alcuni pakistani affinché superassero il test al suo posto. I poliziotti hanno scoperto il raggiro durante un controllo dei documenti negli uffici della motorizzazione civile. Al loro arrivo il candidato che aveva svolto la prova al posto di K.S. si è frettolosamente allontanato.