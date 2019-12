Al Forte di Bard i migliori scatti di PhotoAnsa2019

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il libro "photoAnsa 2019", che raccoglie le immagini più significative dell'anno dei grandi fatti di attualità in Italia e nel mondo, diventa una mostra che sarà allestita al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, dall'8 febbraio al 7 giugno 2020. "L'esposizione è un prodotto del tutto originale, ideato e prodotto dall'Associazione Forte di Bard in sinergia con ANSA", spiega la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, all'indomani della presentazione del volume fotografico, svoltasi al Maxxi Roma.

Tra i temi dell'edizione 2019: le tragedie dei migranti, le manifestazioni giovanili ispirate a Greta Thunberg contro il cambiamento climatico, la città di Genova un anno dopo il disastro del ponte Morandi, il rogo della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, l'odissea delle famiglie al confine messicano davanti al grande muro di Trump, il nuovo Parlamento europeo, Parigi sotto assedio per le proteste dei gilet gialli.

"Abbiamo accolto con grande interesse la proposta che ANSA ci ha fatto di trasformare in una grande mostra una selezione delle più significative immagini presenti all'interno dell'edizione 2019 del volume", aggiunge Badery. "La collaborazione con la più importante agenzia di informazione del nostro Paese - prosegue - testimonia l'autorevolezza che il Forte ha assunto in questi anni nel campo della fotografia, in particolare nell'ambito del fotogiornalismo".