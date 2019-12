Val Ferret, stretta ad auto turisti

(ANSA) - AOSTA, 02 DIC - Il Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura al traffico veicolare della Val Ferret durante le giornate con più afflusso turistico della stagione invernale 2019-2020: dal 6 all'8 dicembre, dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutte le giornate di sabato e domenica dall'11 gennaio al 26 aprile, dal 24 al 28 febbraio (Carnevale), dall'11 al 13 aprile (Pasqua e Pasquetta). Transito permesso, tra gli altri, ad autobus del servizio pubblico, titolari e dipendenti di alberghi, ristoranti, bar e noleggio sci, residenti e proprietari di fabbricati, autorizzati, fornitori, taxi, maestri di sci e guide alpine in servizio, mezzi di soccorso, alloggiati negli alberghi della vallata e prenotati nei pubblici esercizi di Planpincieux limitatamente al numero di posti privati. La Val Ferret, ricorda il Comune, "non ha a disposizione delle aree di sosta in grado di contenere la notevole quantità di veicoli che si riverserebbero nella località Planpincieux nei periodi di maggiore afflusso turistico e durante i fine settimana".