Aosta, sequestrate 140 auto senza Rca

Sono 140 i veicoli sequestrati ad Aosta in un anno dalla polizia locale perché privi di assicurazione. Lo ha riferito il comandante della polizia locale di Aosta, Fabio Fiore, durante la riunione dell'Osservatorio comunale per legalità e la lotta alla criminalità organizzata.

"Chi circola così non ha nulla da perdere. Speriamo che far sapere di questi controlli faccia riflettere qualcuno prima di mettersi al volante", ha detto Fiore. "Due mesi fa in un giorno ci sono stati 15 tentativi di truffe agli anziani, fortunatamente soltanto una è andata a buon fine. Speriamo di poter raggiungere sempre più persone con i nostri consigli", ha spiegato il tenente Salvatore Lo Cicero, comandante del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri Aosta. Come confermato anche da Daniela Pasqua, dirigente della Divisione anticrimine della questura di Aosta, a fronte di un calo dei reati predatori ("dato molto importante" il calo dei furti in abitazione) sono in aumento le truffe, sia agli anziani sia online.

Riccardo Scuderi, tenente colonnello del Nucleo di polizia economico-finanziaria del comando regionale della guardia di finanza della Valle d'Aosta, ha anticipato i risultati di un'attività svolta da militari in abiti civili del Gruppo Aosta sul consumo di alcol tra i minorenni. "Diversi bar vendevano bevande alcoli a minori, la fascia di consumo si è abbassata fino alle scuole medie", ha spiegato. Anche alla luce dell'operazione Geenna, il presidente del Consiglio comunale, Sara Favre, ha proposto l'organizzazione di un evento sulla 'ndrangheta, perché "non si può far finta di niente". Tra i nomi citati, anche quello del magistrato Nicola Gratteri e dello scrittore Enzo Ciconte.