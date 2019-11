La Regione Valle d'Aosta sarà presente a Dubai in occasione di Expo 2020. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale aderendo al modulo obbligatorio che prevede la presenza nel percorso espositivo 'Il belvedere', per una spesa complessiva di 300 mila euro. Si tratterà di un racconto narrativo del territorio veicolato attraverso un video di tre minuti che si ripete a rotazione per tutti i sei mesi, per un importo che comprende costi di concept creativo, produzione video, allestimento e gestione dello spazio.

L'Esposizione Universale Expo 2020 Dubai si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, con il tema Connecting Minds, Creating the Future (Collegare Menti, Creare il Futuro). Secondo le stime del progetto, il Padiglione Italia - secondo quanto riferisce una nota della Regione - verrà visitato in media da oltre 28 mila persone al giorno per un totale di oltre 5 milioni di presenze nell'arco dei sei mesi dell'evento. "Siamo particolarmente lieti di partecipare a questa importante vetrina internazionale - dichiara l'assessore al turismo, Laurent Viérin - che permetterà di promuovere il brand Valle d'Aosta con particolare riguardo alla rappresentazione delle eccellenze territoriali regionali e della sua offerta turistica".