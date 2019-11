Mafia, tre interdittive a aziende agricole

Sono aziende agricole che si occupano di allevamento di bestiame gli ultimi tre destinatari di interdittiva antimafia in Valle d'Aosta e che quindi non possono al momento lavorare con la pubblica amministrazione. Si tratta di provvedimenti disposti dalla questura di Aosta a partire dal 2017. Con la recente modifica del codice antimafia - che inserisce tra gli elementi che possono portare all'interdittiva anche il reato di truffa ai danni dello stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - alcune aziende si sono trovate in queste condizioni a seguito di condanne penali.

Per superare l'interdittiva, i condannati devono ottenere la riabilitazione penale e poi chiedere la revoca del provvedimento amministrativo. Le altre sei interdittive disposte dal 2015 riguardano soprattutto imprese edili o di movimento terra.