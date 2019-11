Da domani si scia in tutta la Valle d'Aosta

In anticipo di almeno una settimana rispetto alle ultime stagioni invernali, da domani si scia in quasi tutta la Valle d'Aosta. Complice l'abbondante nevicata dell'ultimo fine settimana, la maggior parte dei comprensori sciistici valdostani sarà infatti aperta con skipass a prezzo scontato. Dopo Cervinia, dove gli impianti sono in funzione a pieno regime già da alcune settimane compreso il collegamento con la svizzera Zermatt, le piste sono pronte nel Monterosa Ski (Val d'Ayas, Valle di Gressoney e Valsesia), a La Thuile e a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. Si scia nel fine settimana anche a Pila, località raggiungibile in telecabina da Aosta. Nella Valtournenche saranno aperte anche le due stazioni più piccole di Chamois e Torgnon.