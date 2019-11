Casinò, rinvio udienza tasse non pagate

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - È stato rinviato al maggio 2020 il processo all'amministratore unico della Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, Filippo Rolando, accusato di omesso versamento delle ritenute di imposta (articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000) per 1,2 milioni di euro nell'anno di imposta 2017. Lo ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco, in attesa che la casa da gioco valuti il versamento di quanto dovuto, azione che farebbe estinguere il reato. Lo scorso aprile il gip Giuseppe Colazingari aveva disposto il sequestro preventivo di conti correnti e beni mobili e immobili della casa da gioco per il valore contestato.