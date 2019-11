Attesa ancora neve, convocato Cov

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - In vista di una nuova perturbazione che domani porterà ancora neve in Valle d'Aosta fino a bassa quota, è stato convocato per domani, alle 16.30, nella sala funzioni della Protezione civile il Comitato operativo per la viabilità (Cov) della Valle d'Aosta, che sarà presieduto dal direttore della Protezione civile regionale, Pio Porretta. Vi parteciperanno il presidente della Regione Antonio Fosson, il vice Presidente Renzo Testolin e l'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy. Tra i temi all'ordine del giorno la gestione degli interventi legati alla situazione del maltempo e all'allarme frana di Quincinetto che ha determinato la chiusura dell'autostrada lo scorso fine settimana.