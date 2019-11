Morto allevatore trovato ferito sabato

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - È morto oggi all'Ospedale Parini di Aosta Cassiano Treboud, l'allevatore di 45 anni di La Salle che - hanno ricostruito i carabinieri - sabato scorso era rimasto gravemente ferito maneggiando una pistola per la macellazione.

Di lui si erano perse le tracce al mattino e per trovarlo era scattato anche il piano regionale di ricerca delle persone scomparse. Individuato in un garage, era stato portato in ospedale in condizioni disperate. Il nome di Treboud è legato anche ad alcune vicende giudiziarie. A settembre il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di pena alternativa al carcere per la sua condanna, diventata definitiva, a tre anni di reclusione per detenzione di dinamite (fatti dell'aprile 2015).

Nel maggio scorso era stato condannato in primo grado - e la sentenza era stata impugnata in appello - a un anno e otto mesi di reclusione con l'accusa di tentata estorsione ai danni del sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz.