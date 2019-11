Courmayeur, si dimette cda del Csc

Si è dimesso oggi Andrea Farinet, presidente del cda del Csc, società in house del comune di Courmayeur, a causa di "sopraggiunti e gravi motivi famigliari che gli impediscono di proseguire nel suo incarico". Quindi "in segno di vicinanza e solidarietà, hanno dato le dimissioni anche i componenti del cda", Simone Friggi e Sara Fugacci. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Il comune "a seguito di tale improvvisa situazione venutasi a creare" definirà "il percorso per una tempestiva composizione del cda del Csc per la futura amministrazione della società in house".



"L'amministrazione comunale - dichiara il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi - ha preso atto delle improvvise dimissioni del dottor Andrea Farinet e lo ringrazia per il lavoro fin qui svolto con grande professionalità e responsabilità. Nell'evidenziare il rammarico per questo difficile momento che interessa la vita privata e professionale del dottor Farinet l'amministrazione comunale gli manifesta altresì la propria vicinanza".