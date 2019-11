Violenza donne, convegno il 25 novembre

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - 'Dalla convenzione di Istanbul al Codice Rosso' è il titolo del convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne dal Consiglio regionale in collaborazione con Aiaf Piemonte e Valle d'Aosta-Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori. L'incontro, in programma lunedì 25 novembre alle 15 nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, parte dalle norme giuridiche per ampliarsi a una riflessione su temi culturali e sociali legati alla campagna antiviolenza.

"Dobbiamo confrontarci con gli strumenti che oggi abbiamo per intervenire, mettendone in luce i punti di forza e quelli di debolezza", sottolinea la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini. L'evento è aperto al pubblico ed è accreditato, ai fini della formazione professionale, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Aosta.