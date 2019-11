Francoprovenzale,da giunta ok a progetto

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin, ha approvato l'attuazione del progetto per la tutela e la promozione della lingua francoprovenzale. Una proposta necessaria per poter attuare l'iniziativa di tutela delle minoranze linguistiche storiche finanziata per il 2018 con 185 mila 572 euro dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

"Il progetto - sottolinea l'Assessore Laurent Viérin - rientra nella volontà di sostenere e promuovere su diversi livelli la nostra lingua francoprovenzale. Negli anni abbiamo lavorato tanto per la nostra lingua, condividendo il concetto che il patois non fosse patrimonio di pochi, ma che fosse messo a disposizione di tutta la comunità e in particolare del mondo scolastico. Nello specifico lo sportello unico linguistico, accentrato preso la sede del Brel, va nella direzione di ottimizzare le risorse e dare maggiore efficacia delle misure di tutela della lingua minoritaria nella nostra regione.