Legambiente, stop a Chalamy e Pompiod

(ANSA) - AOSTA, 22 NOV - "In attesa degli sviluppi dell'inchiesta della magistratura" sulla discarica di Pompiod, ad Aymavilles, Legambiente chiede alla Regione di "sospendere ogni decisione in merito alle discariche di Pompiod e di Chalamy, fino a quando le indagini in corso non saranno concluse, in modo da disporre di elementi certi su quali rifiuti siano effettivamente ammissibili in un impianto destinato a stoccare inerti". "Il quadro è, a dir poco, allarmante", commenta, in una nota, l'associazione ambientalista.

"Soddisfazione" viene anche espressa per l'annuncio dell'aumento dell'ecotassa, che, secondo Legambiente, "va esteso anche (ovviamente con importi minori) ai rifiuti inerti, prevedendo un meccanismo di incremento graduale negli anni, per non incidere in modo negativo sul settore edile, in forte crisi in Valle d'Aosta". Vengono anche proposti "meccanismi di sgravi per le aziende che mettano in campo azioni di recupero e riutilizzo".