Regione vda chiede stop a cantieri su A5

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - In vista dell'aumento del traffico, atteso nelle vacanze di fine anno, la Regione Valle d'Aosta chiede alla società Sav uno stop ai cantieri sull'autostrada A5 Quincinetto-Aosta. Lo ha comunicato oggi il presidente della Regione, Antonio Fosson: "Abbiamo scritto con l'assessore ai trasporti Bertschy alla direzione delle autostrade - ha detto - perché i lavori di manutenzione che sono in corso e che rallentano il traffico lungo l'autostrada siano terminati al più presto in modo da rendere possibile un traffico più regolare nei periodi di vacanza".