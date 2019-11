Manes,ok commissione comuni montani Anci

"Il primo risultato, che arriva alla conclusione di un percorso fortemente voluto negli ultimi mesi dal Celva, è la costituzione della Commissione Comuni montani.

Ci auguriamo che sia un luogo di confronto in cui possano trovare uno spazio adeguato le necessità delle Terre alte". Lo dichiara il presidente del Celva, Franco Manes, che con una delegazione valdostana ha preso parte alla giornata di apertura dell'assemblea nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani ad Arezzo.

"Il punto di partenza - ha aggiunto - è semplificare le centinaia di adempimenti in capo agli enti locali, spesso privi di una qualsiasi utilità per i cittadini, e che aggravano le attività di amministratori e dipendenti dei piccoli Comuni. Così potremo liberare risorse per promuovere la qualità dei servizi erogati".