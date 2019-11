Natale, piazza Roncas dedicata ai bimbi

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - Confermati l'albero di Natale avveniristico, la pista di pattinaggio in piazza Chanoux, la novità per la dodicesima edizione di Marché Vert Noël è 'Noël pour les enfants', uno spazio interamente dedicato ai bambini in piazza Roncas, dove, dal 30 novembre, ci saranno una giostra, uno chalet per i laboratori e la casetta di Babbo Natale dove postare le letterine perché "il Natale è soprattutto dei bimbi", ha sottolineato la vice sindaca di Aosta, Antonella Marcoz, nella conferenza stampa di presentazione degli eventi. La cerimonia di accensione dell'albero è in calendario alle 17.30 venerdì 22 novembre in piazza Chanoux mentre il mercatino di Natale, 44 chalets allestiti nella cornice del Teatro romano, aprirà i battenti alle 10.30 di sabato 23 novembre per chiuderli il 6 gennaio. "La collaborazione è il segreto del successo e della longevità del Marché", ha aggiunto Marcoz, ricordando i 78 mila ingressi accertati nel 2018.