Discarica Pompiod, primi indagati Gdf

Blitz della guardia di finanza di Aosta in Regione nell'ambito di un'indagine sulla discarica di Pompiod, nel comune di Aymavilles. Le fiamme gialle - secondo quanto appreso dall'ANSA - hanno acquisito questa mattina documenti negli uffici della Presidenza della Regione, in Consiglio regionale e all'assessorato all'ambiente. Secondo quanto si è appreso ci sono anche degli indagati a cui sono contestati reati ambientali. L'inchiesta è coordinata dal pm Eugenia Menichetti. Maggiori dettagli saranno forniti in mattinata.