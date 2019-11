Mandria cavalli in circonvallazione Aosta, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla circonvallazione di Aosta, in località Croix Noire, nella tarda mattinata di oggi per una mandria di cavalli, che si aggiravano liberi lungo la strada statale, dopo essere scappati da un vicino pascolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il corpo forestale della Valle d'Aosta. Il proprietario, contattato dai forestali, ha recuperato gli animali.