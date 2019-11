Braccio ferro, Paganin domina negli Usa

Sette incontri e sette vittorie hanno consegnato all'aostano Ermes Paganin il titolo di Master Legend per i 90 chili negli Stati Uniti. Nell'ambito della John Brzenk Cup, nello Utah, ha gareggiato nella 'Old 8' sfidando e sconfiggendo i più titolati Master, tutti vincitori di titoli mondiali, ovvero: Bob Brown, Kevin Beller, Kevin Harris, Mark Owen, Mike West, Scott Wynn e Tony Bishop. "Pazzesco, non ci credo ancora" ha commentato il 51enne aostano, che in carriera vanta tre titoli mondiali.