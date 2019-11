Auto, a Cogne colonnina energia più alta d'Italia

E' stata inaugurata a Cogne la colonnina di ricarica elettrica rapida per veicoli più alta d'Italia. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Enel X. La colonnina si trova ad oltre 1.500 metri di quota e può assorbire fino a 90 kW (con 3 prese). "Grazie all'importante produzione di energie rinnovabili all'interno della rete elettrica di Cogne - si legge in una nota - sarà possibile ricaricare l'auto con energia pulita". Attualmente la rete di ricarica pubblica di Cogne è dotata di 5 stazioni normali, dislocate nei diversi punti del paese, e ora di una ricarica fast che con soli 15 minuti permette di rabboccare quote importanti di batteria. Nei prossimi mesi proseguirà l'installazione di altre colonnine nei punti più turistici. "La mobilità sta evolvendo molto velocemente - prosegue la nota - e Cogne, capitale del Parco Nazionale Gran Paradiso, non vuole trovarsi impreparata ma anzi vuole proseguire nel perseguire gli obiettivi sulla mobilità di Alpine Pearls e sulla sostenibilità in genere".