Savt a politica, garantire stabilità

"Adoperarsi, a partire dalla revisione della legge elettorale, per garantire la necessaria governabilità e stabilità di governo, elementi fondamentali per poter fare programmi a medio/lungo termine, senza che vi siano continui cambi di Governo e di interlocutori". E' quanto il Savt ha chiesto alle forze politiche al termine di una serie di incontri "per scambiarsi punti di vista con l'obiettivo comune di concertare il futuro modello economico/sociale valdostano e per promuovere lo sviluppo culturale e socio economico".

L'auspicio del sindacato è che "vi sia la capacità di ricompattarsi intorno a quelle che sono le prerogative che derivano dallo Statuto speciale di autonomia della Valle d'Aosta, vera risorsa intorno alla quale si deve costruire e caratterizzare il nuovo sistema economico/sociale/produttivo della nostra amata Regione".