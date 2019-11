Adu a Rete civica, non votate legge lupo

"Assumete le vostre responsabilità. Senza il voto di Rete Civica, la legge non può essere approvata. Certo, potrebbe esserlo con i voti della Lega, ma a questo punto ci sarebbe un evidente problema politico. Sta a voi, ormai organici alla maggioranza unionista, sollevare per tempo il problema". E' l'appello che Adu rivolge ai consiglieri Alberto Bertin e Chiara Minelli alla vigilia del voto della legge sul Lupo in Valle d'Aosta. "Non dimenticate lo spirito originario che ci ha unito: essere alternativa e non mera alternanza, combattere tutte le clientele e sostenere una reale presa di coscienza dei cittadini valdostani: allevatori compresi, prime vittime di una campagna anti-lupo che ha come unico obiettivo mascherare il fallimento delle politiche agricole dell'UV e dei suoi satelliti. Se anche voi abbandonerete i lupi per favorire il Leone, non sarete poi così tanto diversi da uno Chatrian qualunque".