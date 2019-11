Trasporti,utenti informati su smartphone

Orari, percorsi, mappe con funzione live map: tutte le informazioni sul trasporto pubblico in Valle d'Aosta sarà ora a portata di smartphone grazie all'applicazione Extramove, disponibile tramite i sistemi operativi Android, Ios, e in versione web per Pc. Il nuovo 'travel planner' è stato presentato oggi dall'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy e dal capo del dipartimento regionale Antonio Pollano.

Gli utenti possono programmare il proprio viaggio e conoscere in tempo reale la posizione dei mezzi e i tempi di attesa. Le stesse informazioni saranno disponibili tramite dei display posizionati nell'autostazione di Aosta. L'introduzione di questa tecnologia rientra in una "programmazione più ampia che riguarda anche il sistema di bigliettazione unica del trasporto pubblico per cui saranno investiti 2 milioni di euro", ha spiegato Bertschy.