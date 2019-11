Morta su Ss26 Montjovet,chiusa inchiesta

(ANSA) - AOSTA, 15 NOV - La procura di Aosta ha chiuso l'inchiesta per omicidio stradale sull'incidente del 3 agosto scorso a Montjovet in cui era morta Dolores Liurni, ottantaseienne di Terni. L'indagato è il genere di 66 anni, alla guida dell'auto che aveva sbandato finendo contro le rocce a lato della carreggiata. L'anziana era seduta sui sedili posteriori e sul veicolo c'era anche la figlia sessantaduenne che, come il marito, non aveva riportato gravi traumi.

L'articolo del codice della strada a cui fa riferimento l'accusa del pm Francesco Pizzato riporta che "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Il reato è punito con la reclusione da due a sette anni.