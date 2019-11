Manfrin,contrasto censura è fondamentale

"La battaglia per la libertà di parola e per il contrasto alla censura è fondamentale per la sopravvivenza della democrazia. Sono felice che anche il Parlamento Europeo sia stato informato della situazione paradossale che si è venuta a creare". E' quanto dichiara il consigliere regionale Andrea Manfrin (Lega Vda) che - assieme con il collega Paolo Sammaritani - nei giorni scorsi è stato ospite a Bruxelles della delegazione 'Lega-Salvini Premier' e del gruppo 'Identità e democrazia'.

Nell'occasione si è discusso della sospensione per tre mesi dall'Ordine dei giornalisti di Manfrin per aver utilizzato il termine 'clandestini' riferendosi a dei migranti in un post sul proprio profilo Facebook. Il capo delegazione del Carroccio, Marco Campomenosi, ha evidenziato "l'incoerenza dell'Unione Europea sempre pronta ad attaccare i Governi sgraditi su temi di rispetto dei diritti fondamentali ma silente quando le violazioni avvengono in Stati amministrati da governi apprezzati dall'establishment europeo".