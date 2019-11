Aosta-Becca di Nona il 19 luglio 2020

(ANSA) - AOSTA, 15 NOV - Si svolgerà domenica 19 luglio 2020 l'undicesima edizione della gara di vertical running Aosta-Becca di Nona. Le iscrizioni apriranno ad aprile. Alla gara principale, con una lunghezza di 13 km e un dislivello positivo di 2.500 metri, si affiancano l'Aosta-Comboé (9 km e 1.500 D+) e la camminata enogastronomica non competitiva La Montée des gourmands. Le novità di quest'edizione sono la Beccapink, gara non competitiva con finalità sociale di 5 km e riservata alle donne (la sera di venerdì 17 luglio) e la Beccakids, minigara dedicata ai giovanissimi e che si correrà nel campo sportivo di Charvensod, che sarà anche il centro logistico della manifestazione, dalla consegna dei pettorali alla premiazione e alla festa. E' il valdostano Nadir Maguet a detenere il primato della corsa (1 h 50' 58''): "I record sono fatti per essere battuti, mi allenerò per farlo. Si punta a scendere sotto l'ora e cinquanta", ha detto durante la presentazione dell'evento, patrocinato dai comuni di Charvensod e Aosta.