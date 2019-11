Sci, formazione e sconti per giovani Vda

Skipass stagionale a tariffa ridotta (50 euro), incontri in classe ed esperienze pratiche per promuovere la pratica dello sci tra i giovani valdostani. Il progetto 'Sci...volare a scuola' è destinato alle classi quinte della scuola primaria e alle prime della scuola secondaria di primo grado. Si svilupperà nel triennio 2019/2022.

Il presidente della Regione, Antonio Fosson, ha parlato di "progetto sinergico" da cui arriva un "messaggio positivo per la comunità valdostana". "E' un progetto innovativo, valdostano, per una volta arriviamo prima degli altri" ha aggiunto l'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, sottolineando l'importanza della collaborazione con le società degli impianti a fune ("Valore aggiunto del territorio"). "L'obiettivo - ha concluso - è di portare l'interesse dei giovani nel mondo dello sci, fondo, snowboard e discesa in modo che si torni a frequentare di più le piste".

Le giornate di formazione in classe si svolgeranno dal 9 al 20 dicembre mentre il 16 gennaio è prevista una giornata sulla neve. "La diffusione tra i giovani di una cultura sportiva rientra a pieno titolo tra gli obiettivi di apprendimento legati alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla sicurezza" ha detto l'assessore all'istruzione, Chantal Certan. Per l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian, infine, "è importante creare nelle nuove generazioni una cultura della montagna, favorendone la sua conoscenza".