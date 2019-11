Nuova biblioteca al quartiere Cogne

Sarà realizzato al quartiere Cogne il nuovo polo bibliotecario di Aosta. La Giunta comunale ha approvato la concessione in comodato d'uso di una porzione di fabbricato (già sede temporanea della scuola-polmone e di un centro ludico-educativo) all'associazione di volontariato "Aosta Iacta Est". La biblioteca va ad aggiungersi a quelle operanti al quartiere Dora e in viale Europa.

L'associazione, che conta 180 soci, ha presentato un piano di attività "capace di fornire, in sinergia con il costituendo polo bibliotecario, un significativo contributo alla rivitalizzazione di spazi già conosciuti - si legge in una nota - e connotati come centro di aggregazione e di gioco, a vantaggio non solo del quartiere Cogne, ma dell'intera cittadinanza". La concessione avrà durata quinquennale. Il calendario di attività ipotizzato comprende più di 100 appuntamenti all'anno.