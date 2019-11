Borrello incontra sindacati edilizia

(ANSA) - AOSTA, 14 NOV - Alla vigilia del presidio dei sindacati per il rilancio del settore dell'edilizia, previsto per domani in Place des Franchises ad Aosta, l'assessore regionale alle opere pubbliche Territorio e Edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello ha incontrato oggi i responsabili FenealUil (Marco Anelli) Filca-Cisl (Salvatore Teresi), Fillea Cgil (Ezio Dufour) e Savt- Costruzioni (Stefano Enrietti) per illustrare le misure promosse e il Piano triennale dei lavori pubblici varato dalla Giunta regionale in concomitanza con la legge di bilancio. "Con la convocazione del presidio di domani, - ha spiegato Borrello - le organizzazioni sindacali intendono manifestare la loro preoccupazione per una crisi che, dal 2008, continua a colpire in modo incisivo il settore. È una preoccupazione che condividiamo e ho immediatamente convocato le Federazioni regionali per dare un segnale di grande attenzione alle loro istanze".