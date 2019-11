Vino, meno quantità ma più qualità

Un calo nella quantità ma uve di qualità migliore: è il primo bilancio della vendemmia 2019 in Valle d'Aosta che è stato fatto da Coldiretti. La produzione stimata è di oltre 1,5 milioni di bottiglie.

"Dal punto di vista climatico - commenta Elio Ottin (commissione viticoltura di Coldiretti Vda) - è stata un'annata abbastanza buona e, per quanto riguarda le malattie, non ci sono stati particolari problemi. C'è stato sicuramente un calo a livello quantitativo ma abbiamo avuto uve molto sane ed equilibrate sotto il profilo della maturazione e la qualità ne ha guadagnato". Anche per Stefano Celi, presidente della Vival (associazione che rappresenta 32 aziende di cui 6 cooperative che contano insieme l'85% della produzione vitivinicola valdostana), "il calo produttivo non ha inciso sulla qualità delle uve raccolte, il che consentirà di avere una produzione di vino Doc Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste nelle sue diverse sotto denominazioni, con caratteristiche organolettiche di assoluto pregio".