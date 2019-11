Giunta vara bilancio da 1,5 mld di euro

La Giunta regionale ha varato oggi il bilancio di previsione triennale (2020-2022) che per il prossimo anno pareggia sulla cifra di un miliardo e 500 milioni di euro.



L'esecutivo ha anche approvato il disegno di legge finanziaria (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022) e le disposizioni collegate. La conferenza stampa di presentazione dei contenuti delle norme finanziarie, prevista inizialmente per oggi alle 12.30, è stata rinviata di 24 ore.