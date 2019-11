Comuni Vda aderiscono a Carta Budoia

Diciannove comuni valdostani hanno sottoscritto la 'Carta di Budoia', dichiarazione volontaria di "impegno all'attuazione di misure di adattamento locale ai cambiamenti climatici nei territori alpini", elaborata nel quadro della Convenzione delle Alpi. L'adesione è stata formalizzata nell'ambito della conferenza sull' "Adattamento locale ai cambiamenti climatici in Valle d'Aosta", organizzata ad Aosta dal partenariato valdostano del progetto europeo di cooperazione territoriale Alcotra Italia-Francia 2014-2020 AdaPT Mont-Blanc. "Accogliamo molto favorevolmente il segnale - ha dichiarato l'Assessore all'ambiente, Albert Chatrian - che il territorio vuole dare in materia di cambiamenti climatici. Nei prossimi giorni altri comuni della Valle d'Aosta aderiranno all'iniziativa sottoscrivendo la Carta di Budoia. Questo per noi non può che essere motivo di orgoglio e rappresentare un valore aggiunto per la nostra realtà di montagna".