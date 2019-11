Rissa vodka 180 euro, 4 messi alla prova

L'udienza preliminare sulla violenta lite del 30 marzo scorso avvenuta al Super G, sulle piste da sci di Courmayeur, si è chiusa con un rinvio a giudizio per rissa (l'addetto alla vigilanza Achraf Laabid El Bagari, di 33 anni, di Aosta), due condanne a 200 euro di multa (Matteo Marcella, di 30 anni, di Legnano, addetto alla vigilanza, e Federico Luckenbach, di 41 anni, di Milano, cliente) e la sospensione del procedimento con messa alla prova per altri quattro (Stefano D'Anello, di 31 anni, di Courmayeur, cliente, Alessandro Sinisi, di 36 anni, di Cardano al Campo, responsabile del locale, Daka Fofana, di 22 anni, di Busto Arsizio, Arturo De Santis, di 27 anni, di Cardano Al Campo, entrambi addetti alla vigilanza). Per carabinieri di Courmayeur e procura di Aosta, la rissa era scoppiata dopo il 'no' del gestore, Sinisi, a uno sconto sulla bottiglia di vodka (da 180 a 120 euro) e il tentativo, da parte di D'Anello, di bere con gli amici quella introdotta di nascosto e acquistata nel locale vicino.